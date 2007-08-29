Ющенко: Мороз организовывает последние гастроли

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что правовых оснований для проведения очередной или внеочередной сессии Верховной рады 5-го созыва по какому-либо вопросу нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Чернигове.

В.ЮЩЕНКО объяснил свое утверждение одной причиной – отсутствием 300 депутатов.

По мнению Президента, никакое заседание не будет иметь правовых последствий, а предложение председателя Верховной Рады V созыва Александра МОРОЗА провести заседание ВР является «попыткой сделать последние гастроли».

В.ЮЩЕНКО также считает, что это попытка «политических аутсайдеров» привлечь к себе внимание, сделать дополнительную пиар-кампанию.

Он назвал заседание в ВР, если оно состоится, «встречей для воспоминаний». Президент подчеркнул, что нет проблем, чтобы председатели парламента разных созывов – Иван ПЛЮЩ, Владимир ЛИТВИН – встречались со своими депутатами и “вспоминали свои былые годы”.

«Эта встреча скорее будет носить корпоративный характер и не будет иметь никаких правовых последствий для развития государства», - подчеркнул Президент.

В то же время В.ЮЩЕНКО поблагодарил тех, кто поддерживает его инициативы, в том числе и относительно отмены депутатской неприкосновенности, и сказал, что ценит это.

В.ЮЩЕНКО попросил эти политические силы подождать 30-40 дней, когда появится возможность принять инициативы, соблюдая Конституцию и законы.