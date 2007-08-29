Ющенко стыдно, что сельские дети ходят в туалет на улицу
Президент призывает объединиться
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает все политические силы объединиться вокруг развития системы образования в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на заседании ученого совета Черниговского государственного педагогического университета.
Президент подчеркнул, что будущее любого государства зависит от того, насколько у нее качественное образование и насколько оно использует и производит высокие технологии. В.ЮЩЕНКО считает, что именно это может стать формулой развития страны.
Как отметил Президент, страна должна беспокоиться обо всем образовательном процессе - начиная с сельской школы и заканчивая высшей. Говоря о сельской школе, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что ему стыдно, что «сегодня в школе нет теплого туалета».
Большое внимание Президент уделил другим проблемам, существующим в школе: отоплению, капитальному ремонту, строительству школ, компьютерному оборудованию и др.
Также большое внимание В.ЮЩЕНКО уделил повышению социального статуса учителя. «Мы должны стать едиными партнерами в этой борьбе, которую я называю борьбой за образование», - сказал он, отметив, что необходимо вернуть почет и социальный статус учителю, повысив ему зарплату и т.п.
Говоря о Болонском процесс, Президент отметил, что, переходя к этой системе, нельзя отвергать прекрасные национальные традиции украинской школы. По его словам, нужно взять все лучшее, что есть в ней.
Также в своей речи Президент уделил большое внимание своим социальным инициативам, в том числе тем, которые касаются учителей и студентов. При этом В.ЮЩЕНКО выразил глубокое убеждение, что экономический потенциал, который имеет Украина, и уровень роста ВВП свидетельствуют о наличии ресурсов для реализации его инициатив в бюджете 2008 года.