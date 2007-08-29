Тимошенко угрожает поименно назвать всех, кто против референдума
Лидер БЮТ нашла способ провести плебисцит
БЮТ нашел возможность для проведения конституционного референдума, невзирая на нерегистрацию Центральной избирательной комиссией 557 инициативных групп по его проведению.
Об этом Юлия Тимошенко заявила в среду на пресс-конференции в Александрии Кировоградской области, сообщает сайт БЮТ.
«Я хочу сообщить, что мы нашли выход, и этот выход четкий и в пределах Конституции, реализация которого создаст условия, когда уже никто не сможет запретить людям сказать свое слово на референдуме», - сказала она.
Юлия Тимошенко сообщила, что свой план по проведению референдума БЮТ огласит в первых числах сентября в Киеве на Майдане Независимости.
«Мы будем делать все, чтобы этот референдум прошел, а затем поименно называть всех лидеров государства, которые останавливают право людей сказать хоть несколько слов на этом референдуме», - отметила она.