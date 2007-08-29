Зварич говорит, что ЦИК превратился в цирк

По мнению кандидата в депутаты от Блока «Наша Украина - Народная самооборона» Романа Зварича, который давал брифинг под стенами ЦИК, «сегодня происходит авантюрное политическое рейдерство, инструментом которого, к величайшему сожалению, стал ЦИК». Об этом сообщает пресс-служба блока НУ-НС.

«Вчера на заседании ЦИК состоялся откровенный цирк, - рассказал Зварич, - В самом начале заседания я предупредил членов ЦИК, чтобы они не втягивали себя в политическую авантюру. Однако сегодня есть все основания говорить о том, что большинство состава ЦИК, подконтрольное Партии регионов, стало инструментом осуществления этой авантюры».

«Цель авантюры – расколоть Блок как единую пропрезидентскую силу на этих выборах, - убежден Зварич, - Сегодня мы стоим перед перспективой возвращения к «старым добрым» тоталитарным временам, когда результаты выборов заранее определялись согласно с тем, кто как считал, а не кто как голосовал».