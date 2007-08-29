Богатырева: ”оранжевые” договариваются о коалиции с ПР

Партия регионов надеется создать коалицию с Социалистической и Коммунистической партиями в Верховной Раде после выборов.

Об этом сообщает Обком со ссылкой на пресс-службу ПР.

«Мы рассчитываем на победу союзников по коалиции (СПУ и КПУ) и на создание политического большинства с ними,» – сказала координатор большинства в парламенте 5-го созыва Раиса Богатырева.

При этом он отметила, что ПР будет создавать коалицию с теми силами, которые разделяют приоритеты и поддерживают программу партии, и не исключено, что среди них будут пропрезидентские силы.

«В отличие от оранжевых, мы не говорим никогда. В действительности, они все ведут переговоры с нами, и после выборов наперегонки будут за нас бороться», – сказала Богатырева.