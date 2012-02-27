Коллективу УНИАН представили нового Генерального директора

Сегодня трудовому коллективу информационного агентства УНИАН был представлен новый Генеральный директор – Вадим ОСАДЧИЙ.

Он был назначен на эту должность собранием учредителей компании.

Олег НАЛИВАЙКО, ранее совмещавший эту должность с должностью президента компании, продолжит работу на посту президента ООО «УНИАН».

«Сейчас у меня появилась возможность сосредоточиться на вопросах стратегического развития агентства. Я рад, что к нам присоединился Вадим, который будет отвечать за экономическое развитие проекта. Уверен, что его опыт реализации успешных интернет-проектов, поможет выйти на качественно новый уровень. Хочу отметить, что кадровые перестановки позитивно повлияют на качество нашего контента и услуг, которые мы предлагаем рынку. В тоже время, редакционная политика останется без изменений», – сказал О.НАЛИВАЙКО.

«Мне очень приятно присоединиться к команде УНИАН. Верю, что мой опыт и мои идеи помогут сделать новый шаг в развитии агентства. Наша задача – укрепить лидирующие позиции агентства, а также активно развивать собственное онлайн-направление», – отметил В.ОСАДЧИЙ.