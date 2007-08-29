Тимошенко заявила о заговоре больших политиков

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО называет отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать инициативные группы по проведению конституционного референдума следствием заговора больших политиков, «которые не хотят дать хотя бы маленькую возможность людям сказать свое слово».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом лидер блока заявила на пресс-конференции в Александрии Кировоградской области.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила то, что 9 вопросов, которые БЮТ планирует вынести на всенародный референдум, являются абсолютно неудобными для власти.

«Власть не хочет лишаться права назначать и освобождать судей. Она не хочет снимать неприкосновенность и льготы. И именно поэтому этот референдум остановлен», - заявила она.

«Люди, которые занимают высшие государственные должности, не планируют отдавать полномочия на места. Они не хотят также быть подконтрольными. Вследствие этого происходит заговор больших политиков для блокирования референдума», - подчеркнула лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что сегодня ЦИК, к сожалению, занимается “политиканством”. «Очень досадно, что марионеточные члены ЦИК служат не Конституции, где четко записано: если люди собрали 3 миллиона подписей – они имеют право проводить референдум, какие бы вопросы они туда не выносили. Это и есть как раз власть народа», - сказала она.

По словам лидера БЮТ, сегодня члены ЦИК, так же как и судьи Конституционного Суда, превратились в заложников политических решений.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации ряду инициативных групп по проведению конституционного референдума.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что блок обжалует в суде соответствующие постановления ЦИК.