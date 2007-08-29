Кернес не уедет из Харькова - его держат многочисленные обязательства

Секретарь Харьковского горсовета Геннадий КЕРНЕС опровергает информацию о своем возможном отъезде за границу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.КЕРНЕС заявил журналистам, комментируя распространенную рядом СМИ информацию о том, что он якобы продает свою собственность и переводит денежные средства за границу.

Г.КЕРНЕС сказал: "Предположениями о том, что я занимаюсь противозаконными финансовыми махинациями, пусть занимаются соответствующие правоохранительные органы".

Он отметил, что "люди, которые распространяют такую информацию, не учитывают, что меня с этим городом связывают не только прожитые годы, но и многочисленные обязательства перед семьей, друзьями, избирателями и депутатским корпусом Харьковского горсовета".

Как заявил Г.КЕРНЕС, он планирует работать в своей должности до очередных местных выборов, которые состоятся, по его словам, в 2011 году.