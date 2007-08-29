ЦИК играет на нервах блока НУ-НС?

Кандидат в народные депутаты Украины от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ считает вчерашнее решение Центральной избирательной комиссии об исключении кандидатов в народные депутаты от гражданской партии “Пора” из списка блока НУ-НС «большой провокацией, направленной на осложнение жизни блока”.

Как сообщает пресс-служба НУ-НС, по его словам, «в настоящее время большинством ЦИК, который находится под контролем «регионалов», умышленно принимаются неправовые решения, которые потом приходится обжаловать в суде».

Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ считает, что партию “Пора”, которая “отстаивала интересы Майдана, сегодня захватили люди, абсолютно далекие от тех идеалов, люди, которые пытаются занимать чисто конъюнктурные позиции и играть на противоречиях в политическом спектре, они в действительности реализуют чужой сценарий». В то же время он отмечает, что в распоряжении членов ЦИК были документы, которые свидетельствуют о том, что смены руководства партии «Пора» в действительности не произошло.

«Мы знаем методы рейдерства, которые реализовывались уже не раз. Это рейдерская атака на партию, а не реальная смена руководства», - сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

По его убеждению, такая атака «поддержана Министерством юстиции по очевидным соображениям, а решение ЦИК принято незаконно, ведь по закону в таких случаях ЦИК должна дождаться решения суда, а затем на его основании принимать собственное».

«Все вышеупомянутые факты указывают на то, что это является заказным решением, элементом определенной политики, игрой на нервах с попыткой осложнить деятельность нашего блока, а при возможности и внести в него трещины», - считает Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.