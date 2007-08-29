Симоненко придумал, что подарить Кремлю к 100-летию Октябрьской революции

Лидер КПУ Петр Симоненко предлагает начать сейчас и до 2017 г. завершить формирование на основе украинских и российских военно-морских сил общего Черноморского военного флота. Об этом он заявил сегодня в Севастополе, сообщает пресс-служба КПУ. "Такое международное военно-морское объединение с возможным последующим привлечением к участию в нем флотов других стран должно стать первым кирпичом в новой - вненатовской - системе европейской коллективной безопасности. Это соответствует не только национальным интересам Украины, но и интересам многих европейских государств", - сказал П.Симоненко.

РБК-Украина