Янукович взял в село жену Людмилу

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, находящийся в Донецкой области, прибыл в село Никольское на территорию храмового комплекса, где расположен Свято-Никольский собор.

Как передает корреспондент УНИАН, в рабочей поездке В.ЯНУКОВИЧА сопровождает супруга Людмила.

Премьера встретили многочисленные прихожане и местные жители. Они обступили В.ЯНУКОВИЧА, стали обращаться к нему с просьбами и пожеланиями, приветствовали премьера аплодисментами, выкрикивали: «Мы желаем вам победы!». На что В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Все будет хорошо».

Группа женщин попросила премьера посодействовать в решении некоторых личных вопросов, а также в решении вопроса строительства храма и в связи с этим - вопроса аренды земли. В.ЯНУКОВИЧ тут же дал распоряжение губернатору области Владимиру ЛОГВИНЕНКО и председателю областного совета Анатолию БЛИЗНЮКУ содействовать местным жителям в разрешении их проблем.

В настоящее время В.ЯНУКОВИЧ находится в Свято-Никольском соборе, где проходит служба по случаю праздника Орехового Спаса.

После этого ожидается подход премьера к прессе.