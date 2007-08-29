Скандал вокруг Поры: Каскив говорит, что его атаковали оппоненты

Лидер партии "Пора" Владислав Каскив называет решение Центральной избирательной комиссии об исключении его партии из Блока “Наша Украина-Народная Самооборона” спланированной атакой со стороны политических оппонентов. Об этом он заявил в эфире 5 канала во вторник вечером, сообщает сайт НУ-НС

Каскив еще раз подчеркнул, что партия "Пора" не выходила из Блока “Наша Украина-Народная Самооборона” и продемонстрировал оригинал печати и свидетельства Минюста о регистрации партии “Пора”.

Он также показал заявления 33 из 47 членов политсовета “Поры”, в которых речь идет о том, что они не принимали участия в съезде части партии во главе с Ярославом Годунком, который принял решение о выходе из Блока “Наша Украина-Народная Самооборона”.

Каскив заметил, что еще до решения ЦИК Блок обжаловал в суде решение съезда возглавляемой Ярославном Годунком части “Поры”. Первое заседание суда состоялось 28 августа, однако Годунок не появился на это его, чтобы “под присягой не давать лживых свидетельств, поскольку это уголовное преступление”. По словам Каскива, очередное заседание суда состоится в среду, 29 августа.