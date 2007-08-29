Матвиенко: нельзя писать Конституцию ”под кого-то”

Кандидат в народные депутаты от Блока «Наша Украина – Народная Самооборона» Анатолий МАТВИЕНКО считает, что “нельзя писать Конституцию “под кого-то”: то ли под Президента, то ли под голову Верховной Рады, то ли под премьера”.

Об этом сообщает сайт RAZOM.

«Все предыдущие изменения в Конституцию делались под конкретную фамилию и привели к тому беспорядку, который наблюдается в настоящее время в Украине», - прибавил он.

По убеждению кандидата в народные депутаты, Основной закон должны писать объективные, профессиональные люди, «они должны быть незаангажированными, патриотами, с Украиной в сердце».

Всеукраинский референдум, на котором Конституция должна быть принята, по мнению А.МАТВИЕНКО, объединит нацию.

«Мы должны очень бережно относиться к Основному закону и смотреть в завтрашний день, а не все время оглядываться во вчера», - убежден он.