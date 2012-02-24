Тимошенко будет делегатом № 1 на съезде «Батькивщины»

Сегодня в Днепропетровске делегаты областной отчетно-выборной конференции политической партии «ВО «Батьківщина» избрали лидера партии Юлию ТИМОШЕНКО делегатом № 1 на партийный съезд, который запланирован на март.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Днепропетровской городской организации «Батьківщини» Максим КУРЯЧИЙ.

По его словам, делегатам конференции зачитали письмо от Ю.ТИМОШЕНКО, в котором лидер «Батьківщини» пожелала однопартийцам стойкости.

«Война за сильную и справедливую Украину не закончилась. Заверяю вас, что меня не сломать, верю, что и вас не одолеть. Я хочу, чтобы вы знали, что я пройду сквозь любые испытания, сквозь любые пытки и издевательства. Но я не сдамся и не сломаюсь», - отметила в письме Ю.ТИМОШЕНКО.

Также на конференции родную тетю Ю.ТИМОШЕНКО Антонину УЛЯХИНУ переизбрали председателем Днепропетровской областной организации партии «Батьківщина».

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО состоит на учете в Кировской районной организации «Батьківщини» в Днепропетровске.