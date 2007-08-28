Симоненко призывает избирателей не распылять голоса

Из всех левых партий в результате досрочных выборов в Верховную Раду Украины VI созыва пройдет только Коммунистическая партия Украины. Такое мнение выразил сегодня вечером в прямом эфире одного из крымских каналов первый секретарь Центрального комитета КПУ Петр СИМОНЕНКО, передает корреспондент УНИАН.

«Среди левых партий в парламент Украины попадет только Компартия Украины - это мнение ученых, и все социологические центры это подтверждают», - подчеркнул лидер украинских коммунистов.

П.СИМОНЕНКО выразил мнение, что в новый парламент Украины на сегодняшний день имеют шансы попасть только 4 политические силы: КПУ, Партия регионов, Блок Юлии Тимошенко и блок «Наша Украина – Народная самооборона».

По словам П.СИМОНЕНКО, все остальные левые партии, принимающие участие в выборах, преследуют другие цели: «Удовлетворить свои амбиции и при этом не пройти в парламент… обмануть сотни, две–три сотни тысяч избирателей и говорить, что кто-то опять забрал голоса… При этом результат в удовлетворении этих амбиций будет в том, что эти триста-четыреста-пятьсот тысяч голосов будут отданы помаранчевым и олигархам», - сказал лидер КПУ.

В связи с этим он призвал лидеров всех левых партий страны поддержать на выборах коммунистов. «Поддержать, значит принять участие в борьбе за усиление левой идеи в парламенте. Это будет первый шаг к тому компромиссу, который нужен на левом фланге. Второй шаг будет сделан после выборов, когда мы сядем и создадим, допустим, координационный центр для переговоров, определим, какие механизмы мы будем включать для согласованных действий», - отметил П.СИМОНЕНКО.

Лидер коммунистов Украины также опроверг мнение, что КПУ – это партия прошлого. «Мы сегодня являемся партий будущего», - заявил П.СИМОНЕНКО, отметив, что об этом свидетельствуют те предложения, с которыми выступают коммунисты. Он также добавил, что в списке кандидатов от КПУ достаточно людей молодого возраста.

При этом лидер КПУ дал понять, что коммунисты не прочь в новом парламенте создать коалицию с Партией регионов, поскольку Компартия исключают для себя возможность создания коалиции с помаранчевыми.