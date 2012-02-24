Бютовцы сняли блокаду трибуны и ушли
13:34, 24 февраля 2012Политика
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Депутаты с других фракций свернулись раньше
Народные депутаты из фракции "БЮТ-Батьківщина" разблокировали президиум и трибуну парламента, и ушли из сессионного зала.
Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 13.10 в зале осталось лишь несколько депутатов, которые собирают свои вещи и бумаги.
Депутаты из других фракций и групп ушли еще раньше.
Как известно, сегодня в соответствии с регламентом, предусмотрено лишь утреннее заседание парламента, которое должно было закончиться в 14.00.
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