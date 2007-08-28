Суд отказал Соцпартии

Окружной административный суд Киева отказал Социалистической партии Украины в удовлетворении иска к Центральной избирательной комиссии, в котором СПУ требовала признать неправомерной агитацию блока “Наша Украина – Народная самооборона” до официальной регистрации блока как участника избирательного процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня вечером вынесла коллегия судей Окружного административного суд столицы.

Как отмечено в решении, суд не нашел обоснования исковых требований со стороны истца - члена СПУ Ярослава РОМАНЮКА.

В постановлении суда также отмечается, что указанное лицо не имела полномочий подавать жалобу на действия или бездеятельность ЦИК.