Суд отказал Соцпартии
21:22, 28 августа 2007Политика
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"Ни обоснований, ни полномочий"
Окружной административный суд Киева отказал Социалистической партии Украины в удовлетворении иска к Центральной избирательной комиссии, в котором СПУ требовала признать неправомерной агитацию блока “Наша Украина – Народная самооборона” до официальной регистрации блока как участника избирательного процесса.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня вечером вынесла коллегия судей Окружного административного суд столицы.
Как отмечено в решении, суд не нашел обоснования исковых требований со стороны истца - члена СПУ Ярослава РОМАНЮКА.
В постановлении суда также отмечается, что указанное лицо не имела полномочий подавать жалобу на действия или бездеятельность ЦИК.
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