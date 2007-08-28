Может ли регистрация клона ”Поры” в ЦИК стать причиной отмены выборов?

Член Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА называет ошибочным сегодняшние решения Комиссии в отношении гражданской партии “Пора” и считает, что эти решения будут обжалованы.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам А.Магера заметил, что эти решения не будут иметь перспективы, если будут обжалованы в суде одним из субъектов избирательного процесса.

Он убежден, что процедура выхода партии из блока, выписанная в законе о выборах народных депутатов, не была соблюдена. «Лучшим выходом из ситуации было бы отложить рассмотрение вопроса до окончательного принятия решения судом», - сказал А.Магера.

Он считает, что ЦИК несколько поспешил с регистрацией избирательных списков “Поры”.

Отвечая на вопрос, может ли в будущем это решение ЦИК стать поводом для отмены результатов парламентских выборов, А.Магера заметил, что так нельзя ставить вопрос. «Думаю, могут быть определенные правовые сложности в дальнейшем ходе избирательного процесса и, в частности, при установлении результатов выборов», - отметил он.

В свою очередь, представитель НУ-НС в ЦИК Роман ЗВАРЫЧ выразил уверенность, что после обжалования его блоком сегодняшнего решения ЦИК «все вернется на свои места». Р.Зварыч считает, что блок сможет доказать в суде свою правоту.

По его словам, можно принять во внимание хотя бы один факт: существование двух печатей партии. Он заметил, что в соответствии с законом, ЦИК должен был обратиться в правоохранительные органы, если стало известно о таком факте. Р.Зварыч подчеркнул, что речь идет о совершении преступления. Р.Зварыч считает, что проверка очень быстро установит, чья печать является аутентичной.

Также он обратил внимание на то, что на съезде “Поры”, где принималось решение о выходе из блока, не присутствовал член ЦИК, а место проведения съезда было в последний момент изменено, что было подтверждено в ходе сегодняшнего заседания ЦИК.