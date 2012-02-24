Янукович полетел в Днепропетровск
10:51, 24 февраля 2012Политика
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Область отмечает 80-летие
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл с рабочей поездкой в Днепропетровскую область.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в Днепропетровске В.ЯНУКОВИЧ примет участие в церемонии открытия новой Ледовой арены, а также ознакомится с работой регионального информационно-ресурсного центра «Открытая власть».
В.ЯНУКОВИЧ, кроме того, примет участие в торжествах по случаю 80-летия образования Днепропетровской области.
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