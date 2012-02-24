Янукович полетел в Днепропетровск

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл с рабочей поездкой в Днепропетровскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в Днепропетровске В.ЯНУКОВИЧ примет участие в церемонии открытия новой Ледовой арены, а также ознакомится с работой регионального информационно-ресурсного центра «Открытая власть».

В.ЯНУКОВИЧ, кроме того, примет участие в торжествах по случаю 80-летия образования Днепропетровской области.