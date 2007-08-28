Члены ЦИК от коалиции проголосовали сократить список блока НУ-НС

Центральная избирательная комиссия исключала кандидатов в народные депутаты от гражданской партии “Пора” из избирательного списка блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 8 из 15 членов ЦИК.

Перед голосованием в ЦИК состоялась длительная дискуссия о легитимности решения общественной кампании “Пора” о выходе из блока.

В частности, представитель НУ-НС в комиссии Роман ЗВАРИЧ предложил обратиться к правоохранительным органам с просьбой изучить вопрос существования двух печатей партии. В то же время, член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ отметил, что у него есть сообщение от председателя политсовета «Поры» Владислава КАСЬКИВА, что он уже обратился в правоохранительные органы по этому поводу, и потому ЦИК не имеет оснований повторно обращаться к правоохранителям.

Кроме того, М.ОХЕНДОВСКИЙ сообщил, что в ЦИК есть все надлежащие документы, подтвержденные Министерством юстиции.

Р.ЗВАРИЧ заверил, что НУ-НС подаст административный иск на соответствующее решение комиссии.

После этого члены ЦИК перешли к рассмотрению вопроса об исключении из избирательного списка блока НУ-НС кандидатов в народные депутаты от “Поры”, в частности и В.КАСЬКИВА.

Дальнейшим голосованием Центральная избирательная комиссия зарегистрировала "альтернативный" список кандидатов в народные депутаты от гражданской партии “Пора” на выборы 30 сентября. За такое решение проголосовали 8 из 15 членов ЦИК.

Как сообщал УНИАН, 21 августа в некоторых СМИ появилось сообщение, что VII съезд гражданской партии “Пора” принял решение о выходе из блока “Наша Украина - Народная самооборона” и отозвал из его избирательного списка своих кандидатов.

Между тем, член Политсовета «Поры» Владислав КАСЬКИВ заявил, что эта информация является фальшивкой.

Сегодня Окружной административный суд г. Киева начал рассмотрение жалобы блока «Наша Украина – Народная самооборона» относительно признания незаконными действий Министерства юстиции Украины, которое выдало, как утверждают в блоке, самопровозглашенным лидерам “Поры” документы этой политических силы.