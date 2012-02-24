Американский суд отклонил иск Луценко к Пшонке

Федеральный суд округа Колумбия отклонил иск экс-главы МВД Украины Юрия Луценко, обвиняемого в превышении полномочий, к генпрокурору страны Виктору Пшонке и нескольким его подчиненным, следует из текста решения, копия которого есть у агентства РАПСИ.

Суд отклонил иск в связи с тем, что истец не выполнил его распоряжение без объяснения причин. В частности, суд обязал Луценко и его представителей информировать суд о том, как проходит уведомление ответчиков. Отчет должен был поступить еще 8 февраля, однако в базе суда пусто.

Луценко, обвиняемый в Украине в превышении полномочий, подал иск к генпрокурору и нескольким его подчиненным в декабре 2011 года. Экс-глава МВД требовал признать его уголовное преследование на Украине незаконным и политически мотивированным, а также взыскать в его пользу компенсацию морального вреда.

Луценко обвинял ответчиков в нарушении его права на неприкосновенность личности путем незаконного ареста и необоснованно долгого содержания под стражей. Кроме того, экс-глава МВД утверждает, что в заключении он подвергался бесчеловечному и унижающему его достоинство обращению.

Помимо Пшонки ответчиками по иску выступали его первый заместитель Ринат Кузьмин, а также сотрудники генпрокуратуры Сергей Войченко и Антон Зинченко.

Бывший министр внутренних дел Украины был арестован в конце 2010 года. Луценко обвиняется в расхищении государственного имущества и превышении полномочий, в частности, незаконном оформлении на работу в МВД своего личного водителя и в нарушениях, связанных с предоставлением ему квартиры и начислением пенсии. По данным следствия, общий ущерб государства от деятельности Луценко на руководящем посту составил около 1 миллиона гривен (125 тысяч долларов).

Прокуратура просит приговорить Луценко, за процессом против которого внимательно следит Запад, к четырем с половиной годам лишения свободы. Адвокаты в свою очередь называют уголовное преследование экс-главы МВД политическим заказом и требуют оправдать своего подзащитного по всем пунктам обвинения.

Печерский районный суд Киева назначил оглашение приговора на 27 февраля.

РИА Новости