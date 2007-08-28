Члены ЦИК от коалиции пытаются зарегистрировать клон ”Поры”

Центральная избирательная комиссия не приняла решения о регистрации избирательных списков гражданской партии «Пора».

Как передает корреспондент УНИАН, на голосование был поставлен проект постановления об отказе в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список ГП «Пора». За это постановление проголосовали всего 7 членов ЦИК из восьми необходимых.

По предложению председателя ЦИК Владимира ШАПОВАЛА комиссия перешла к рассмотрению другого вопроса, не приняв окончательного решения по «Поре».

Перед этим докладчик по этому вопросу член ЦИК Валерий ШЕЛУДЬКО предложил перенести рассмотрение этого вопроса, поскольку он является предметом рассмотрения суда. Однако члены ЦИК от коалиции отказались это делать.

Говоря по сути, В.ШЕЛУДЬКО сказал, что ЦИК должна отказать в регистрации партии, поскольку, в соответствии с законом «О выборах народных депутатов», партия, которая вышла из блока позже, чем за 90 дней до дня выборов, теряет статус субъекта избирательной кампании. Вместе с тем член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ отметил, что у ЦИК нет оснований отказывать “Поре” в регистрации, поскольку в законе норма применяется к очередным выборам, а на внеочередных сроки сокращаются.

Представитель “Наша Украина – Народная самооборона” в ЦИК Роман ЗВАРИЧ предостерег М.ОХЕНДОВСКОГО от попытки толковать закон вместо того, чтобы применять его. Р.ЗВАРИЧ подчеркнул, что законодатель не мог ошибиться, внося изменения в закон о выборах в части внеочередных выборов, не откорректировав соответствующей даты, поскольку что касается других сроков он это сделал.

Р.ЗВАРИЧ напомнил, что блок НУ-НС направил в ЦИК официальное письмо, в котором сообщил, что не получал сообщения о выходе «Поры» из его состава. Также он отметил, что у блока есть основания говорить о подлоге партийных документов. «Могу официально заявить, что есть все основания говорить, что печать является поддельной», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Кроме того, представитель НУ-НС обратил внимание на то, что решение о вхождении в блок НУ-НС “Пора” принимала на ІХ съезде 2 августа, в то время как решение о выходе из блока было принято на VII съезде от 20 августа. Р.ЗВАРИЧ выразил удивление, каким образом на VII съезде можно было отменить решение, которое было принято на ІХ съезде.

После этого в работе ЦИК был объявлен перерыв на неопределенный срок.

Как сообщал УНИАН, 21 августа в некоторых СМИ появилось сообщение, что VII съезд гражданской партии “Пора” принял решение о выходе из блока “Наша Украина - Народная самооборона” и отозвал из его избирательного списка своих кандидатов.

Между тем, член Политсовета «Поры» Владислав КАСЬКИВ заявил, что эта информация является фальшивкой.

Сегодня Окружной административный суд города Киева начал рассмотрение жалобы блока «Наша Украина – Народная самооборона» о признании незаконными действий Министерства юстиции Украины, которое выдало, как утверждают в блоке, самопровозглашенным лидерам “Поры” документы этой политических силы.