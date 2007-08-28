Наша Украина согласна на статус гостей на балконе

Представитель блока «Наша Украина – Народная самооборона» Николай ОНИЩУК заявляет, что при любых условиях «Наша Украина» не будет принимать участие в заседании Верховной Рады Украины V созыва 4 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

«При всех условиях «Наша Украина», как и БЮТ, не может прийти на заседание, потому что мы не являемся народными депутатами», - сказал Н.ОНИЩУК.

При этом он добавил, что «мы могли бы быть только приглашены как гости на балкон».

Также Н.ОНИЩУК назвал абсолютно очевидным то, что парламент распущен. По словам члена НУ-НС, парламент не имеет в своем составе 300 человек и является неполномочным.

Н.ОНИЩУК напомнил, что, в соответствии с разъяснением Конституционного Суда, парламент, который является неполномочным, не может проводить сессионные заседания.