В Украину приедет министр обороны США
15:18, 28 августа 2007Политика
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Об этом сообщил посол
В середине октября Украину посетит министр обороны США Роберт ГЕЙТС.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил Посол Украины в США Олег ШАМШУР в рамках VIII Cовещания руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины.
По словам О.ШАМШУРА, министр обороны США планирует принять участие в заседании Совета министров обороны Юго-Восточной Европы, которое будет проходить в Киеве.
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