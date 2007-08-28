В Украину приедет министр обороны США

15:18, 28 августа 2007
Политика
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Об этом сообщил посол

В середине октября Украину посетит министр обороны США Роберт ГЕЙТС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил Посол Украины в США Олег ШАМШУР в рамках VIII Cовещания руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины.

По словам О.ШАМШУРА, министр обороны США планирует принять участие в заседании Совета министров обороны Юго-Восточной Европы, которое будет проходить в Киеве.

 

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