Тимошенко пообещала, что не оставит Криворожсталь в покое

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО будет контролировать выполнение всех обязательств, взятых на себя при покупке «Криворожстали» новыми владельцами предприятия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Кривом Роге во время встречи с работниками металлургического комбината «Арселор Миттал Кривой Рог».

Работники комбината рассказали лидеру БЮТ, что на предприятии действительно выполняются все обязательства, а именно: увеличение зарплаты, получение компенсаций при увольнении в размере 30-60 тыс. грн. в зависимости от стажа и возраста работников. Также выполняются обязательства по выплате больничных и по тарифным отпускам, работает система льготного отдыха для работников предприятия.

Как сказано в сообщении, работники меткомбината поблагодарили Ю.ТИМОШЕНКО за то, что узнали реальную стоимость своего предприятия.

Лидер БЮТ подчеркнула, что не позволит ни на шаг отступить от договоренностей о повышении зарплаты работникам комбината до европейского уровня.

«Кроме соблюдения всех социальных обязательств, записанных в договоре покупки-продажи «Криворожстали», владелец предприятия взял на себя дополнительные обязательства – это социальная поддержка города Кривой Рог, уже выделено 10 миллионов гривен. На 2 миллиона закуплено новое оборудование для второй городской больницы. Другие средства направлены на строительство храма, спортивных школ и детских заведений», - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.

Также лидер БЮТ отметила, что нужно «как можно скорее убрать от других предприятий отечественных клановых воров».

Ю.ТИМОШЕНКО рассказала, что в Николаеве полностью разрушен Черноморский судостроительный завод. «КИНАХ (министр экономики Анатолий КИНАХ – УНИАН) там поработал со своей группой. Там ничего нет. Вместо 3 тысяч работников осталось 300. Этот завод начинают резать на металлолом», - возмутилась она.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Одесский припортовый завод, который отдается “семье ЯНУКОВИЧА-АХМЕТОВА”, также находится в упадке. «Я бы не хотела, чтобы так и в дальнейшем было с нашими заводами, когда они, как памятники, по всей стране стоят абсолютно бесхозные. Я верю, что когда придет нормальный инвестор, мы сможем получить совсем другое качество жизни», - заявила лидер БЮТ.