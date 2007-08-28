Ющенко отправил вместо себя Ставнийчук

Сообщение пресс-службы главы государства

С представителями общественных организаций, которые проводят мониторинг выборов, вместо Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, в 14.00 встретится заместитель главы Секретариата Президента Украины – представитель Президента в Конституционном Суде, представитель Президента в Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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