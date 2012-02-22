Министр: МВФ готов продлить программу с Украиной, но о деньгах речи нет

Министр финансов Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявляет о возможном продолжении программы "стэнд-бай" с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании финансового комитета Верховной Рады.

«Первый позитивный момент – несколько дней назад у меня была встреча с представителями МВФ, и они, в принципе, думаю, готовы говорить о продолжении программы "стэнд-бай", - сказал В. ХОРОШКОВСКИЙ. – Мы на сегодня не говорим о кредитном основании, о деньгах, что необходимо их получить. Но сама программа, если она будет продлена и не будет риска ее прекращения, это будет позитивный сигнал для внешних рынков».

При этом министр подчеркнул, что Украина готова обслуживать все свои обязательства, независимо от того, будут ли получены деньги от МВФ.

Справка УНИАН. Программа сотрудничества Украины и МВФ, принятая в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на почти 16 млрд. дол. Срок действия программы - 2,5 года. Деньги привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш этого кредита МВФ в размере 1,89 млрд. дол.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. дол.

Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности поднять тарифы для населения на газ и теплоснабжение.