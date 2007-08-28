У Ющенко углядели спекулятивный интерес депутатов Черновецкого

В Секретариате Президента Украины отмечают, что должностные лица Киевского горсовета при решении земельных вопросов имеют спекулятивный интерес.

Как сообщает пресс-служба главы государства, это подчеркнул руководитель Службы по вопросам деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента Виктор БЕСКОРОВАЙНЫЙ.

По информации Главной службы по вопросам деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента Украины, органами прокуратуры во исполнение поручения главы государства проведены проверки соблюдения действующего законодательства в Киевском городском совете и Киевской городской государственной администрации при выделении земель, планировании и застройке города.

Установлены неодиночные факты отвода земельных участков для строительства с нарушением требований Земельного кодекса Украины, Законов Украины «О планировании и застройке территорий» и «О принципах градостроения».

Как отметил В.БЕСКОРОВАЙНЫЙ, лишь в этом году прокуратурой г. Киева внесены два представления Киевскому городскому председателю относительно предпринятия организационных мер по устранению нарушений законов по вопросам обеспечения государственного контроля за соблюдением земельного и градостроительного законодательства.

В августе текущего года прокуратурой города вынесены 5 протестов на решения Киевсовета, которые приняты с нарушением ст.ст.39, 114, 123 Земельного кодекса Украины, ст.ст.17, 19 Закона Украины «О принципах градостроения», ст.13 Закона Украины «О планировании и застройке территорий» та ст.9 Закона Украины «О государственной экспертизе землеустроительной документации».

В то же время, прокуратурой города в Хозяйственный суд г. Киева заявлен иск в интересах государства в лице Государственного агентства Украины земельных ресурсов к Киевскому городскому сову, ООО «Днепровская Ривьера», КП «Генеральная дирекция Киевского городского совета по обслуживанию иностранных представительств» о признании недействительными и отмене решений городского совета от 15 апреля 2004 года и 18 ноября 2004 года. Предоставление этим субъектам предпринимательства земельных участков площадью 47,08 га в урочище Оболонь Оболонского района проведено с нарушением ст.ст.58, 123, 124 Земельного кодекса Украины, ст.9 Закона Украины «О государственной экспертизе землеустроительной документации», ст. 13 Закона Украины «О планировании и застройке территорий» без изготовления проекта отвода, согласования с государственными контролирующими органами, проведения государственной экспертизы землеустроительной документации, разработки детального плана территорий, частично за счет земель водного фонда и тому подобное.

Служба по вопросам деятельности правоохранительных органов также сообщает, что по поручению Президента Украины проведена проверка соблюдения требований законодательства при передаче Киевским городским советом в долгосрочную аренду СХ ООО Агрокомбинат «Хотовский» (Голосеевский район) 1100 га земли и попыток изменения целевого назначения данной земли. По данному факту прокуратурой города Киева возбуждено уголовное дело.

Всего по результатам прокурорских проверок соблюдения земельного законодательства прокуратурой г. Киева в суд предъявлены 11 исков о признании противоправными и отмене решений Киевского городского совета о предоставлении земельных участков.

Президент Украины неоднократно отмечал то, что учет интересов граждан при выделении земель, планировании и застройке населенных пунктов должен происходить со строгим соблюдением требований действующего законодательства.

Однако, отмечают в Службе по вопросам деятельности правоохранительных органов, приведенные факты свидетельствуют о спекулятивном интересе должностных лиц Киевского городского совета при решении земельных вопросов. Такие безграмотные и непрофессиональные действия должностных лиц наносят значительный ущерб правам граждан, убеждены в Секретариате Президента Украины.