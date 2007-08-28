В программе Януковича - монастырь и футбол

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завтра, 29 августа, будет находиться в Донецке с неофициальным визитом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого областного отделения Партии регионов, приезд премьера ожидается сегодня вечером, а утром 29 августа В.ЯНУКОВИЧ посетит Свято-Никольский монастырь в Волновахском районе.

В пресс-службе также уточнили, что предполагается, что вместе с В.ЯНУКОВИЧЕМ монастырь посетит Предстоятель Украинской православной церкви Митрополит Владимир.

Кроме того, вероятно, В.ЯНУКОВИЧ вечером 29 августа посетит матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер" - "Зальцбург". Однако в пресс-службе облотделения Партии регионов эту информацию пока не подтвердили.