Хара просит не тыкать в Ахметова пальцем

Народный депутат 5-го созыва Василий ХАРА считает, что в украинском обществе необходимо изменить психологию отношения к богатым людям.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ХАРА высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мне не стыдно, что я с Донбасса и что у нас есть Ринат АХМЕТОВ – самый богатый человек в Украине», - сказал В.ХАРА.

Представитель Партии регионов аргументировал свою позицию тем, что Р.АХМЕТОВ финансирует строительство спортивных комплексов, стадионов и интерната для юных футболистов. «Он построил лучшую гостиницу в Украине, которая вошла в клуб международных гостиниц, он строит лучший стадион в Европе… Мы не должны тыкать в него пальцем, мы должны поменять свою психологию и не должны завидовать успешным людям, которые многое делают не только для себя», - добавил он.

В.ХАРА подчеркнул, что не любит «буржуев, тех, кто ворует и вывозит капитал в оффшорные зоны».

Вместе с тем, он добавил, что не является сторонником экспроприации и «раскулачивания» тех, кто заработал деньги честным путем.

«Если бы у нас было больше таких людей, а в Партии регионов не только АХМЕТОВ, но есть еще и СКУДАРЬ… Мы должны содействовать развитию их предприятий, чтобы они создавали новые рабочие места», - отметил В.ХАРА.

По его словам, главной целью владельца любого предприятия является получение максимальной прибыли. «А наша цель – чтобы мы могли честным путем больше отобрать из этой прибыли на зарплату», - добавил он.

В.ХАРА также подчеркнул, что на предприятиях, собственником которых является Р.АХМЕТОВ, созданы наилучшие условия труда и наивысшая заработная плата.