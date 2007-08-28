О чем Ющенко просил Пресвятую Богородицу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Киево-Печерской лавре принял участие в праздновании Успения Пресвятой Богородицы.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЮЩЕНКО присутствовал на молебне, который провел Митрополит ВЛАДИМИР (САБОДАН). На Богослужении также присутствовали участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Иван ПЛЮЩ, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.

«В этот день мы просим Пресвятую Богородицу благословения во всех праведных делах нашего народа, нации. Пускай этот праздник принесет спокойствие и единство в каждую семью, в Украинское государство», – сказал Президент, поздравляя собравшихся от имени светской власти с большим православным праздником.

Участники Богослужения прошли крестным ходом по территории Лавры. После этого глава государства провел встречу с Митрополитом ВЛАДИМИРОМ.