Литвин подписался под требованием НУ-НС

В Тернополе Литвин в палатке блока НУ-НС подписался за снятие депутатской неприкосновенности

Тернополь. 28 августа. УНИАН. В Тернополе лидер Блока Литвина, председатель Верховной Рады 4-го созыва Владимир ЛИТВИН в палатке блока “Наша Украина - Народная самооборона” подписался за снятие с народных депутатов неприкосновенности.

Как рассказала корреспонденту УНИАН волонтер по сбору подписей Юля ДОВГАНЬ, В.ЛИТВИН с единомышленниками проходили по Театральной площади города, и один из волонтеров подошел к нему и предложил поставить подпись.

“Владимир ЛИТВИН согласился. Только спросил, почему мы в праздничный день работаем (УНИАН: сегодня – праздник Успения Пресвятой Богородицы, а в Тернополе - День города). Мы сказали, что это такая работа, которую можно делать и в праздник”, - рассказала Ю.ДОВГАНЬ.

По ее словам, В.ЛИТВИН подписался третьим в подписном листе №4. В графе, где нужно указать род занятий, он написал: “Вице-президент НАН Украины”.