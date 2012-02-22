Клюев: взаимодействие с Евросоюзом происходит ежедневно

Украина продолжит эффективное взаимодействие с Европейским Союзом как в экономической сфере, так и в других направлениях, в том числе - в процессе реформирования украинского законодательства на основе стандартов ЕС.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей КЛЮЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата СНБО.

А.КЛЮЕВ выразил уверенность, что на уровне руководства правительства будет назначен новый ответственный за евроинтеграционное направление, и «эта работа будет продолжена».

Он подчеркнул, что взаимодействие с Евросоюзом происходит ежедневно на различных уровнях. В том числе, речь идет и о соглашении об ассоциации, техническая работа над которым продолжается на уровне экспертов Еврокомиссии, отметил секретарь СНБО Украины.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что Украина внимательно следит за ситуацией в Греции и очень заинтересована в позитивных результатах усилий властей Евросоюза по выведению греческой экономики из кризиса.

«Мы прекрасно осознаем возможное влияние результатов антикризисных мер в Греции на всю мировую экономику, а значит, и на Украину. Мы так же, как и другие жители Европы, заинтересованы в решении долговых проблем и экономической стабильности стран еврозоны, возвращении уверенного экономического роста», - заявил А.КЛЮЕВ.

В то же время, по его словам, украинское правительство предварительно начало готовиться к каким-либо возможным сценариям развития ситуации в мире. «Работа по стимулированию собственного производства, в том числе, и на базе импортозамещения, дала первые результаты уже в прошлом году. Эти усилия должны быть продолжены и в 2012-м, и в последующие годы», - сказал А.КЛЮЕВ.