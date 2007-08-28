Мороз заявляет, что сессия состоится при любых обстоятельствах

Председатель Верховной Рады Украины пятого созыва Александр МОРОЗ заявляет, что сессия парламента начнется 4 сентября при любых обстоятельствах.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Киеве А.МОРОЗ призвал народных депутатов прийти в первый вторник сентября в сессионный зал ВР.

«Я обращаюсь ко всем депутатам в связи с тем, что Конституция предусматривает в первый вторник сентября открытие сессии. И учитывая то, что в календарном плане предусмотрено заседание, я призываю прийти», - сказал А.МОРОЗ, добавив, что это конституционное требование, «которое не зависит от желания того или иного депутата».

Он подчеркнул, что депутатам нужно собраться на сессию еще и потому, чтобы ни у кого не возникало искушения признать выборы недействительными из-за того, что кому-то не понравятся результаты выборов. «И таким образом нет Верховной Рады, и вся власть переходит к Президенту», - сказал А.МОРОЗ.

Он также отметил, что вчера на одном из украинских каналов видел интервью лидера коммунистов Петра СИМОНЕНКО, который, несмотря на многократные вопросы ведущего, так и не дал однозначного ответа, придет ли фракция КПУ на заседание парламента.

«Сессия состоится при любых условиях. И необязательно даже 300 человек могут собраться в сессионном зале, провести заседание, поскольку вопрос правомочности заседания ВР в соответствии с Конституцией определяется тем способом, который не использован сегодня в Украине, и таким образом заявления или Президента, или кого-либо по поводу нелегитимности ВР, ничего не стоят», - подчеркнул председатель ВР пятого созыва.

А.МОРОЗ считает, что каждый депутат обязан прийти на открытие сессии.

Комментируя вчерашнее заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о том, что заседание парламента до выборов не состоится, А.МОРОЗ отметил, что В.ЮЩЕНКО не ведет заседания ВР, и в его функции не входит определять состоится или не состоится заседание. «Это определяется Конституцией, гарантом которой является Президент. Пусть читает внимательно Конституцию и комментирует то, что там написано для Президента», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 23 августа председатель ВР V созыва Александр МОРОЗ заявил о созыве 4 сентября внеочередной сессии парламента.