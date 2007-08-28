Герман: генерал Кихтенко за тушение пожара хотел тысячи долларов

Член Партии регионов Анна Герман заявила, что командующий внутренними войсками генерал Александр Кихтенко в ответ на просьбу МЧС о помощи в тушении лесного пожара в Крыму "послал письменные условия, при которых он поможет погасить пожар в Крыму. Он запросил высокую цену за свой патриотизм – две с половиной тысячи долларов за час тушения пожара одним вертолетом, которые находятся в распоряжении внутренних войск, - цитирует политика сайт Партии регионов. - Лишь на таких условиях Кихтенко соглашался помочь крымчанам погасить пожар на острове”.

”Наверно, даже если бы Украина просила помощи в тушении пожара у самого большого своего врага, он, по-видимому, не повел бы себя так цинично”, - добавила Герман.

Напомним, что это – не первый конфликт между руководством МЧС и вооруженных сил за время тушения лесных пожаров в Украине в этом году.

Неделю назад председатель МЧС Нестор Шуфрич обвинял военных в недостаточной оперативности подключения к ликвидации пожара в Херсонской области. Тогда министр открытым текстом заявил, что предоставленные в помощь МЧСникам воинские подразделения прибыли на место уже после того, как спасители своими силами справились с ситуацией. Тогда министр обороны Анатолий Гриценко опроверг заявление главы МЧС, заявив, что Шуфрич просил у военных оказать помощь в размещении, посадке, дозаправке вертолетов МЧС, которые нужны для тушения пожара, и больше ничего.