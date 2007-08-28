У Мороза объяснили, зачем сломя голову бежать в Раду

Социалист Ярослав Мендусь утверждает, что собрать пленарное заседание ВР 4 сентября крайне необходимо всем политсилам коалиции. Для того, чтобы "лишить г-на Ющенко возможности издать хоть один конституционный указ о роспуске парламента, основываясь на норме, что парламент в течение 30 дней не собирался на свои заседания". Об этом сообщает сайт СПУ.

Мендусь предупреждает союзников, что «сегодня существует опасность, исходящая от секретариата Президента, пользуясь якобы недееспособностью ВР сфальсифицировать результаты незаконных выборов и оформить преимущество тех сил, которые не имеют в обществе преобладающей поддержки -- БЮТ и «Наша Украина-Народная Самооборона». И призывает пресечь эти попытки, невзирая на политическую прописку нардепов, которая в данном случае имеет «второстепенное значение».