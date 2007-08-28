Янукович прибыл в Закарпатскую область

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл с рабочей поездкой в Закарпатскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, здесь он встретится с премьер-министром Словацкой Республики Робертом ФИЦОМ, который находится в Украине с рабочим визитом.

Они планируют побывать в грузовом терминале «Ужгород», а также на международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Вишне-Немецке».

Также в ходе рабочей поездки В.ЯНУКОВИЧ планирует принять участие в церемонии введения в эксплуатацию комплекса водозащитной дамбы села Нересница, а также побывает на ГП «Солотвинский солерудник».