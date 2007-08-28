Тимошенко призывает людей прийти и проголосовать

Люди должны прийти на избирательные участки 30 сентября и проголосовать, чтобы защитить свои голоса. Об этом Юлия ТИМОШЕНКО заявила на митинге в Новой Одессе (Николаевская область), сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Невзирая на политическую ситуацию, сложившуюся в нашем государстве, люди непременно должны идти на выборы, чтобы их голоса не были за пределами парламента», - сказала лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «политики только и мечтают, чтобы народ не пришел на выборы, и поверьте, кто-то все же воспользуется этой ситуацией».

«Знайте, что 90% нашей жизни находится под руководством политиков. Можно их не любить, но от них никуда не деться. Потому нужно голосовать!», - сказала она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, Партия регионов борется за то, чтобы большинства позволили голосовать на дому.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что в 2004 году в Николаевской области 28% людей голосовали именно на дому. «Мы хотим, чтобы все украинцы голосовали, голосовали за тех кандидатов, в которых верят", - сказала она.