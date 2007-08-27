Тимошенко о танках, листовках и отравлении Цушко

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обращается ко всем политическим силам с просьбой остановить «черный пиар».

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО заявила в понедельник на пресс-конференции в Николаеве.

«Каждый город и область, в которую я заезжаю, завалены «черными» листовками», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, когда она приехала в Николаев, ей также встретилась соответствующая листовка.

На ней изображены лица Юлии ТИМОШЕНКО, Виктора ЮЩЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО, а под ними написано: «Кто отравил ЦУШКО?». Немного ниже на листовке написано, что В.ЦУШКО подсыпали яд за то, что он не дал ввести в Киев танки.

«Какие танки, и откуда они вообще взялись?», - возмутилась лидер БЮТ, добавив, что «такой грязной вещью кормят людей в Николаевской области».

«Я точно знаю, что такая листовка была распространена миллионными тиражами в Николаевской области и других регионах», - сообщила она.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила тем, кто распространяет такие листовки, что министр внутренних дел Василий ЦУШКО по возвращении с лечения из-за границы дал пресс-конференцию, на которой заявил, что его никто не отравлял.

«Вот пример того, что политики, которым нечего сказать, и тем более нечем отчитываться перед людьми, таким способом пытаются в людях вызвать агрессию и негативные эмоции и на этом строить избирательную кампанию», - заявила лидер БЮТ.