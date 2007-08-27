Ющенко уверен, что ночью к Морозу никто не пойдет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что внеочередного заседания Верховной Рады не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая перед послами во время 8 совещания руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины.

«Я убежден, что парламент не пойдет на ночное собрание Верховной Рады, что парламент не пойдет в авральном режиме делать ревизию законов, которые бы допустили акцепт тех действий, которые были сделаны вне Конституции...», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 23 августа председатель ВР V созыва Александр МОРОЗ заявил о созыве 4 сентября внеочередной сессии парламента.

По его словам, на внеочередной сессии могут быть рассмотрены законопроекты о внесениях изменений в Конституцию, касающиеся отмены депутатской неприкосновенности, о вопросах импичмента Президента, а также определения прав и функций органов местного самоуправления.

А.МОРОЗ также не исключил возможности рассмотрения на сессии вопросов отмены льгот для высоких должностных лиц.

Он напомнил, что, согласно Конституции, парламент прекращает свои полномочия с момента принятия присяги депутатами парламента нового созыва.

В ответ на это председатель политсовета блока «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО заявил, что депутаты фракции “Наша Украина” не будут принимать участия во внеочередном заседании парламента.

Вместо этого координатор парламентского большинства Верховной Рады V созыва Раиса БОГАТЫРЁВА поддержала инициативу проведения внеочередной сессии Верховной Рады “для учреждения процесса запоздалых системных реформ”.