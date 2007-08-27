Ющенко уверен, что ночью к Морозу никто не пойдет
Президент против авральной ревизии законов
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что внеочередного заседания Верховной Рады не будет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая перед послами во время 8 совещания руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины.
«Я убежден, что парламент не пойдет на ночное собрание Верховной Рады, что парламент не пойдет в авральном режиме делать ревизию законов, которые бы допустили акцепт тех действий, которые были сделаны вне Конституции...», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Как сообщал УНИАН, 23 августа председатель ВР V созыва Александр МОРОЗ заявил о созыве 4 сентября внеочередной сессии парламента.
По его словам, на внеочередной сессии могут быть рассмотрены законопроекты о внесениях изменений в Конституцию, касающиеся отмены депутатской неприкосновенности, о вопросах импичмента Президента, а также определения прав и функций органов местного самоуправления.
А.МОРОЗ также не исключил возможности рассмотрения на сессии вопросов отмены льгот для высоких должностных лиц.
Он напомнил, что, согласно Конституции, парламент прекращает свои полномочия с момента принятия присяги депутатами парламента нового созыва.
В ответ на это председатель политсовета блока «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО заявил, что депутаты фракции “Наша Украина” не будут принимать участия во внеочередном заседании парламента.
Вместо этого координатор парламентского большинства Верховной Рады V созыва Раиса БОГАТЫРЁВА поддержала инициативу проведения внеочередной сессии Верховной Рады “для учреждения процесса запоздалых системных реформ”.