У Литвина советуют «чемпионам по предательству» посмотреть на себя

Обвинения в якобы ответственности лидера Народной Партии Владимира ЛИТВИНА за скупку „тушек” в парламенте, не просто не соответствует действительности, а не вяжется со здравым смыслом.

Об этом идет речь в переданном агентству УНИАН заявлении пресс-службы Народной Партии в ответ на заявление пресс-службы партии «Батьківщина”.

В заявлении НП сказано, что работникам пресс-службы „Батьківщини”, которые пишут “такие абсурдные заявления, лучше было бы поинтересоваться у своих партийных лидеров, не появилась ли политическая коррупция в Верховной Раде именно тогда, когда они вместе со своими бизнес-, или, скорее, криминал-партнерами пришли в парламент”.

Авторы заявления убеждены, что коррупционный скандал с участием Игоря РЫБАКОВА и Романа ЗАБЗАЛЮКА, “каждый из которых попал в Верховную Раду по спискам Блока Юлии Тимошенко, – это прямое следствие низкого человеческого и профессионального качества кадров в среде „БЮТ-Батьківщини” и беспринципности, проявленной этой политической силой при формировании списка во время последней избирательной кампании”. В заявлении отмечается, что “предательства и переходы из фракции во фракцию, по которым „бютовцы” являются абсолютными чемпионами не только в нынешнем созыве Верховной Рады, но и за весь период существования украинского парламента, – закономерный результат установившейся в БЮТ практики купли-продажи депутатских мандатов и набора в свои ряды олигархов и криминальных авторитетов, чьи интересы диаметрально противоположны интересам Украины и украинских граждан”.

В документе подчеркивается, что во фракции Народной Партии ни один из народных депутатов «не выходил из состава фракции, не устраивал скандалов и никогда не принимал участия в каких-либо противозаконных действиях, в частности, в политической коррупции, в которой были разоблачены воспитанники БЮТ”.

“Убеждены, что справедливое наказание этих лиц (речь идет о Р.ЗАБЗАЛЮКЕ и И.РЫБАКОВЕ - УНИАН) за коррупционные действия сделает политическую ситуацию в парламенте и стране в целом значительно здоровее и будет служить хорошим примером на будущее для тех политиков, которые руководствуются в парламентской работе личными выгодами, а не интересами страны и общества”, - сказано в заявлении пресс-службы НП.

Как сообщал УНИАН, сегодня партия «Батьківщина» заявила, что именно на Владимира ЛИТВИНА как на председателя Верховной Рады ложится полная политическая и уголовная ответственность за расцвет коррупции в стенах парламента. «Секрет Полишинеля-ЛИТВИНА заключается в том, что именно при его активном, инициативном участии после президентских выборов 2010 года был осуществлен незаконный, антиконституционный и коррупционный процесс формирования пропрезидентской коалиции во ВР». «С согласия ЛИТВИНА и под его личным покровительством под куполом парламента расцвела оптовая торговля грешными депутатскими тушками», - заявляют в «Батьківщині». По убеждению «Батьківщини», именно В.ЛИТВИН «крышевал, поощрял и легализовал подкуп депутатов. Именно он закрывает глаза на постоянные нарушения пропрезидентским большинством Конституции, законов Украины, Регламента Верховной Рады».