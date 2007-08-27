ЦИК зарегистрировала для участия в выборах 19 политических сил

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 9 часов утра 27 августа зарегистрировала для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 30 сентября 2007 года, 19 политических партий и блоков.

Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии напоминает, что 25 августа в 24.00 согласно Закону Украины „О выборах народных депутатов Украины” закончился срок подачи документов в ЦИК для регистрации кандидатов в народные депутаты Украины для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 30 сентября 2007 года. На указанное время в Комиссию подали документы 24 политические силы.

В сообщении ЦИК отмечается, что вчера, 26 августа, во время очередного заседания были зарегистрированы кандидаты в народные депутаты Украины от 2 политических сил (Избирательный блок политических партий „КУЧМА” и „Блок партии пенсионеров Украины”). На этом же заседании отказано в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины от избирательного блока „Свободные Демократические Выборы за Народ Украины”.

Таким образом, на сегодняшний день в ЦИК на рассмотрении находятся документы 4 политических партий и блоков: Христианского блока, Партии Реабилитации народа Украины, Всеукраинской партии трудящихся и Гражданской партии „ПОРА”.

Общее количество включенных в избирательные списки всех 24 политических сил, которые подали соответствующие документы в Центральную избирательную комиссию, 5705 человек. По состоянию на 9 часов утра 27 августа зарегистрированы 4338 кандидатов в народные депутаты Украины от 19 политических партий и избирательных блоков политических партий.

Последний срок регистрации кандидатов истекает 2 сентября.