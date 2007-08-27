Луценко загадал желание на том же месте, что и Ющенко

Во время своего визита в город Каменец-Подольский Юрий Луценко посетил римско-католический кафедральный собор Святых Петра и Павла, который считают второй визиткой города после Старой крепости.

Это место известно тем, что в соборе есть «Арка желаний». Коснувшись левой рукой каменной стены арки каждый может загадать желание. Юрий Луценко сознался присутствующим, что он загадал победу демократических сил и в шутку попросил сделать то же самое других посетителей собора, сообщает сайт НУ-НС.

Интересно, что в 2004 роке во время предвыборного турне свое желание в этом же соборе загадал тогда кандидат в Президенты Украины Виктор Ющенко.