Луценко загадал желание на том же месте, что и Ющенко
10:57, 27 августа 2007Политика
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Лидер НУ-НС посетил Каменец-Подольский
Во время своего визита в город Каменец-Подольский Юрий Луценко посетил римско-католический кафедральный собор Святых Петра и Павла, который считают второй визиткой города после Старой крепости.
Это место известно тем, что в соборе есть «Арка желаний». Коснувшись левой рукой каменной стены арки каждый может загадать желание. Юрий Луценко сознался присутствующим, что он загадал победу демократических сил и в шутку попросил сделать то же самое других посетителей собора, сообщает сайт НУ-НС.
Интересно, что в 2004 роке во время предвыборного турне свое желание в этом же соборе загадал тогда кандидат в Президенты Украины Виктор Ющенко.
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