Верка Сердючка не пустила свой Блок на выборы

Андрей Данилко в политику решил не ввязываться, поэтому не идет на выборы и весь блок имени его героини.

По словам Игоря Душина, автора и реализатора стебной идеи, после долгих колебаний Андрей отказался от участия в предвыборной гонке. «Нет, он не побоялся проиграть, а просто воздержался, посчитал это несвоевременным и не своим», - озвучил позицию звезды Душин.

«Обсуждение возможностей с Андреем длилось до позднего вечера в субботу», - сказал Душин. И добавил, что без самой звезды блок, куда входит Либерально-демократическая партия самого Душина, партия «Жінки України» и Компартия трудящихся, а также виртуальная, существующая только в интернете, партия Верки, на выборы не пойдет, пишет “Сегодня”.

Душин говорит, что на звезду зла не держит, несмотря на то, что в проект вложил немало собственных средств и понес убытки. «Проект придумал я, так что и финансовую ответственность нес исключительно я», - рассказал он.

Идея привести Сердючку в парламент пришла в голову Душину в мае, он связался с продюсером звезды Никитиным и изложил суть проекта. Изначально планировалось, что списки кандидатов подадут 23 августа, а 24-го - в день Независимости - Сердючка с булавой должна была выступить возле памятника Хмельницкому с речью «Богдан, того ли мы хотели», а также проверить, как собирают урожай. «Проект мог быть очень красивым, - сетует Душин. - Но я еще рассчитываю на сотрудничество с Андреем, ведь это далеко не последние выборы в украинский парламент».