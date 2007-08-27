Тимошенко хочет собрать голоса в один кулак

Партия регионов готовилась к фальсификациям на досрочных парламентских выборах с помощью голосования на дому. Об этом Юлия Тимошенко заявила в воскресенье вечером на митинге в Одессе, сообщает сайт БЮТ.

«Они (Партия регионов) считают, что где-то 30% избирателей не пойдут на выборы, и они возьмут урну для голосования и пойдут по всем домам бесконтрольно собирать бюллетени, а в этих урнах будут лежать поддельные бюллетени», - сказала Юлия Тимошенко.

«Но наша политическая сила на первой и второй судебных инстанциях запретила это делать, и такое голосование мы остановили», - отметила лидер БЮТ.

Также Юлия Тимошенко призывала людей не распылять свои голоса на досрочных парламентский выборах.

«Не разочаровывайтесь, не опускайте руки, не голосуйте за партии о делах которых вы не знаете и не понимаете, что они делают. Нам нужно собрать голоса в один кулак и сделать так, чтобы прорыв состоялся», - заявила Тимошенко.