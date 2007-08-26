Президент вернулся в Киев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил однодневную рабочую поездку в Волынскую и Львовскую области и отбыл в Киев.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время поездки В.ЮЩЕНКО принял участие в мероприятиях по случаю Дня шахтера в городах Нововолынск (Волынская обл.) и Червоноград (Львовская обл.).

Во время пребывания в Червонограде глава государства посетил семейную династию шахтеров АКИМОВЫХ. В.ЮЩЕНКО поздравил семью с Днем шахтера, пожелал сил и успехов. Обращаясь к старейшему шахтеру этой семьи Анатолию АКИМОВУ, которому сейчас 78 лет, Президент подчеркнул, что «в его лице поздравляет весь шахтерский труд». По случаю праздника В.ЮЩЕНКО вручил памятные подарки.

Также во Львовской области Президент Украины посетил шахту «Межиричанская», которая является одним из наиболее успешно работающих предприятий ГП «Львовуголь».

Находясь на Волыни, глава государства посетил Зимненский Святогорский Святоуспенский женский монастырь, на территории которого осмотрел Успенскую и Святотроицкую церкви.