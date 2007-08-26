ЦИК зарегистрировала еще два списка и один отклонила

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в народные депутаты от блока “КУЧМА” и Блока партий пенсионеров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на заседании ЦИК сегодня.

Во время регистрации избирательного списка кандидатов в депутаты от блока “КУЧМА” представитель Партии вольных демократов в ЦИК Александр ЕЛЬЯШКЕВИЧ выразил протест против регистрации блока.

Он рекомендовал ЦИК официально обратиться к экс-Президенту Украины Леониду КУЧМЕ с запросом о том, давал ли он согласие на использование блоком своей фамилии.

Члены ЦИК проигнорировали рекомендацию А.ЕЛЬЯШКЕВИЧА.

Также Центризбирком отказал в регистрации избирательного списка блока “Вільні демократичні вибори – за народ України”.

В ЦИК для участия в выборах подали документы 24 политических силы, 19 из которых в это время уже зарегистрированны.

Вчера, 25 августа, истек срок подачи партиями и блоками в ЦИК документов для регистрации кандидатов в народные депутаты на парламентские выборы 30 сентября.