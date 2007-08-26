ЦИК зарегистрировала еще два списка и один отклонила
Идея с "КУЧМОЙ" сработала
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в народные депутаты от блока “КУЧМА” и Блока партий пенсионеров Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на заседании ЦИК сегодня.
Во время регистрации избирательного списка кандидатов в депутаты от блока “КУЧМА” представитель Партии вольных демократов в ЦИК Александр ЕЛЬЯШКЕВИЧ выразил протест против регистрации блока.
Он рекомендовал ЦИК официально обратиться к экс-Президенту Украины Леониду КУЧМЕ с запросом о том, давал ли он согласие на использование блоком своей фамилии.
Члены ЦИК проигнорировали рекомендацию А.ЕЛЬЯШКЕВИЧА.
Также Центризбирком отказал в регистрации избирательного списка блока “Вільні демократичні вибори – за народ України”.
В ЦИК для участия в выборах подали документы 24 политических силы, 19 из которых в это время уже зарегистрированны.
Вчера, 25 августа, истек срок подачи партиями и блоками в ЦИК документов для регистрации кандидатов в народные депутаты на парламентские выборы 30 сентября.