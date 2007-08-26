Симоненко: Коалиции надо бросить авантюру с выборами и собрать 300 депутатов

Парламентская фракция Коммунистической партии Украины готова принимать участие в работе внеочередной сессии Верховной Рады, если члены коалиции национального единства откажутся от участия в «незаконных» внеочередных выборах.

Как сообщает пресс-служба КПУ, об этом сегодня на пресс-конференции в Луганске заявил лидер коммунистов Петр СИМОНЕНКО.

По его словам, "собрать триста депутатов в сессионном зале сейчас как никогда чрезвычайно просто".

"Во-первых, сейчас все понимают, что организация незаконных внеочередных выборов является блефом. Президент и его "оранжевые" политические силы преследуют единственную цель - укрепить свои полномочия и позиции любой ценой. Ими грубо используется административный ресурс и выкачиваются деньги из бюджета в таких объемах, чтобы глава Секретариата Виктор БАЛОГА, который совмещает эту должность еще с руководителем избирательного штаба блока "Наша Украина - Народная самооборона", обеспечил финансирование избирательной кампании "оранжевых", - отметил П.СИМОНЕНКО.

"Во-вторых, сейчас много оскорбленных и тех, кто не попал в предвыборные списки в качестве кандидатов в следующий состав Верховной Рады, их фактически "кинули", и именно эти люди уже готовы отозвать свои заявления о выходе из фракций и сложении мандатов", - убежден председатель Компартии Украины.

При этом П.СИМОНЕНКО выразил глубокую уверенность в том, что эти триста депутатов проголосуют за изменения в Конституцию в части уменьшения полномочий Президента и преобразование этого института исключительно в номинальную структуру.

"Если Украина стремится достичь европейских стандартов жизни, то путь к этому лежит через эффективную модель управления и развития парламентаризма", - сказал лидер КПУ.

"Необходимо поставить точку и прекратить шантаж и "политические игрища" с Банковой". Для этого, как отметил П.СИМОНЕНКО, "необходимо всем политическим силам, которые входят в коалицию национального единства, отказаться от этой авантюры с досрочными выборами".