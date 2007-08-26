Тимошенко подписала обязательства БЮТ перед моряками и докерами

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО подписала обязательства своего блока перед работниками морехозяйственного комплекса Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, церемония подписания состоялась в Измаиле Одесской области, где Ю.ТИМОШЕНКО находится в рамках своего предвыборного тура по областям Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО в Одесской области акцентировала внимание на седьмой линии «Украинского прорыва», которая касается транзитного прорыва.

Лидер БЮТ отметила, что Украина имеет крупнейший транзитный потенциал в Европе, «который, к сожалению, в результате несбалансированной политики каждой власти, которая приходит, используется всего на 50%».

«Я бы хотела, чтобы мы именно здесь объявили проект обязательств нашей политической команды перед работниками предприятий морского и речного транспорта и их объединениями», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ объявила ключевые моменты обязательств:

пересмотреть программу комплексного развития морских торговых портов Украины и актуализировать, сделать современной и более сбалансированной эту программу по ресурсам, и принять ее на одном из первых заседаний правительства. Заложить в государственный бюджет на 2008 год все главные параметры комплексной программы развития морских торговых портов;

развитие транспортных коридоров. Обеспечение строительства железнодорожной линии Измаил-Рени, что позволит избежать ситуации зависимости морских торговых портов украинского Придунайского региона от железной дороги соседнего государства - Республики Молдова;

обеспечение развития современных транспортных коридоров через территорию Украины, а именно: соединить 7-й и 9-й международные транспортные коридоры. Строительство паромной переправы Измаил-Тульче;

достройка двух пароходов на Килийском судостроительном заводе, на что необходимо 4 млн. грн. при уже освоенных 16 млн. грн.;

завершение работ по созданию глубоководного судового канала «Дунай - Черное море» и запуск его на полную мощность.

Лидер БЮТ сообщила, что кроме этих основных пунктов, «есть еще некоторые обязательства, которые мы бы хотели на себя взять».

«Нам нужно дать прирост объемов транзитных перевозок грузов морским и речным транспортом не ниже 20% в год с помощью координации и согласований деятельности тарифной политики с другими транспортными отраслями нашей страны», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Также лидер БЮТ пообещала создать все политические условия и сформировать специальную политику, которая позволит обеспечить рост средней зарплаты в области морского и речного транспорта не менее 20% в год.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «Придунайский край - это ключевая стратегическая территория для Украины».

Также в Измаиле лидер БЮТ возложила цветы к памятнику морякам Краснознаменной орденов Нахимова и Кутузова Дунайской флотилии, воинский частей Советской армии и Военно-морского флота - освободителям Измаила.