Луценко: все политические силы вспомнили о социальных проблемах украинцев

Лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО называет положительным тот факт, что на нынешних парламентских выборах все без исключения политические силы вспомнили о социальных проблемах украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Хмельницком.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, если раньше отдельные политические силы «искали рабовладельцев, чтобы заставить людей голосовать, или бритоголовых молодчиков с битами», то сегодня они перешли к социальным предложениям.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО назвал позорным тот факт, что отдельные политические силы, в частности те, которые подчинены правительству Виктора ЯНУКОВИЧА, прибегая к обещаниям, ни разу их не выполняли и не выполнят в будущем.

Именно этим, сказал он, позиция НУ-НС принципиально отличается от позиции других политических сил.

Ю.ЛУЦЕНКО объяснил, что НУ-НС не «будет включаться в гонку обещаний с Партией регионов», поскольку берет на себя ответственность за гарантированное выполнение того, что обещает украинскому народу.